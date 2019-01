Au petrecut oaspetii care au sarbatorit Revelionul la noi in tara, iar acum se pregatesc de un nou val de turisti. Mai multe agropensiuni nu-si vad capul de treburi - VIDEO

Familia Sagumeonav din Rusia, impreuna cu mai multi prieteni, a venit in tara noastra sa petreaca sarbatorile de iarna. Sunt pentru prima data aici si spun ca au ramas impresionati de vinul moldovenesc si de bucatele traditionale.

Vadim SAGUMEONAV, TURIST: „Noi de mult am vrut sa venim si iata in acest an ne-am realizat visul. Sunt foarte multumit de bucataria moldoveneasca si fara indoiala vinul moldovenesc, este unul din motivele pentru care am vrut sa vizitam Moldova.”

Timp de trei zile au reusit sa viziteze vinariile, cateva muzee si vor sa ajunga si in regiunea transnistreana. Le place ce au vazut pana acum, insa au si observatii.

Vadim SAGUMEONAV: „In oras multe drumuri au nevoie de reparatie. Casele de locuit au nevoie de reparatie. Imi imaginez cat de frumos ar fi Chisinaul, daca totul ar fi reparat si construit. Am vazut casele noi reparate, albe- ar fi frumos sa arate toate la fel.”

De ospitalitatea moldovenilor a ramas impresionata si Elena, care spune ca placintele pregatite la tara in cuptor nu pot fi comparate cu niciun alt deliciu. Si-ar dori sa mai viziteze Moldova si vara.

Elena BOTAVA, TURIST: „Ce am reusit sa vedem, impresioneaza. Traditiile, vinotecile, se merita. Imi imaginez ca vara aici este deosebit de frumos cand totul infloreste, de aceea mi-as dori foarte mult sa mai vin si vara.”

Iar Alexei a ramas impresionat de satele noastre, orasele nu prea i-au fost pe plac.

Alexei BOTAV, TURIST: „Unele cladiri au nevoie de reparatie si am atras atentia, multe cladiri parasite. Stau si stirbesc din imaginea orasului, trebuie ca autoritatile sa faca ceva cu ele. Satele sunt frumoase, se simte ca aici traiesc oameni, ca oamenii au grija de casele lor. Totul este curat si bine.”

La agropensiunile de la Butuceni, turistii au posibilitatea sa gateasca impreuna cu gospodinele de la bucatrie si sa participe si la master-clasuri.

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: „Vinul fiert, sau izvarul cum I se mai spune pe aici, se face pe plita cu lemne. Gazdele au grija de foc, iar turistii-de oala cu bautura. Ei sunt invitti sa adauge in vin miere, piper negru si felii de mere, dupa propriul gust. Toata procedura nu dureaza mai mult de trei minute.”

Sau pot sa mearga in excursii.

Olesea COJOCARI, ADMINISTRATOR AGROPNSIUNE, ORHEIUL VECHI: „Avem o mini ferma cu diferite animalute, toate care sunt in gospodaria taranului, avem si noi. Ei cand vi, ne ducem strangem ouale, mulgem vaca, pregatim dejunul. Avem un SPA, turistilor li se ofera un hamam, sauna, este muzica, o faneata.”

Astazi am gasit pensiunile pustii, administratorii insa spun ca asteapta noi turisti pentru sarbatorile pe stil vechi. Potrivit autoritatilor, in 2018 turismul rural a crescut cu 30 la suta.