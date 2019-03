Au prezentat moda si si-au demonstrat talentul. Cum s-a desfasurat concursul Miss Soroca si cine a devenit castigatoare - VIDEO

Aceasta este cea mai frumoasa tanara din Soroca care a primit aseara coronita si titlul de miss. Castigatoarea este din satul Varancau si invata la scoala profesionala din oras. Spune ca nu s-a asteptat la acest titlu si crede ca proba artistica i-a fost asul din maneca.

Bianca MOVILEANU, MISS SOROCA: ”M-am pregatit mult, dar nu m-am asteptat sa iau premiul. Cand am vazut ca Miss Soroca, am fost foarte fericita.”

Sase fete au luptat pentru titlul de Miss Soroca. Acestea au trecut prin cinci probe in care si-au scos la vedere diferite calitati – prin cantec – vocea, la scris – cerativitatea, iar la dans – plasticitatea. La proba inteligenta fetele au vorbit despre migratie, dar si depre impactul pe care il are acest fenomen asupra tarii:

Pentru a obtine coronita, o tanara si-a facut aparitia in scena intr-un mod neobisnuit. Batai de cap le-a dat, insa, proba surpriza unde fetele au avut de citit framantari de limba. Prezentarea rochiilor de seara a fost momentul in care concurentele s-au simtit ca pestele in apa. Unele au ales culori aprinse, altele au mizat pe nuante pastelate.

Stela BABICI, DIRECTORUL EXECUTIV CENTRU PENTRU RESURSE PENTRU TINERET “DACIA”: ”Din ianuarie fetele se pregatesc, din ianuarie lucarm la pregatirea evenimentului, la probele principale.”

”Toate sunt frumoase si au sansa sa castige.”

Concurenta de pe locul intai s-a ales cu un premiu de 1500 de lei, cea de pe locul doi a primit 1000 de lei, iar cea de pe trei – 800.