Au promis trotuare incalzite, dar au incalzit doar un prag. Primarul Orheiului, Ilan Sor a pus sub treptele de la intrarea intr-o gradinita din localitate, incalzire pentru ca cei mici sa nu lunece pe timp de iarna - VIDEO

Sub pragul gradinitei Nr.5 din Orhei a fost instalat un sistem de incalzire.

Maia POPESCU, DIRECTOR GRADINITA GHIOCEL, ORHEI: „Se topeste zapada.Este o intrare cu incazire. Era o problema copii alunecau. La moment sub teracota este instalat incalzire.”

Autoritatile locale spun ca, au in plan sa amenajeze trotuare incalzite in preajma tuturor gradinitelor din oras.

Diana MEMET, VICEPRIMAR ORHEI: „Am incalzit o portiune mai mica sa vedem cum se poarta daca e functionala ideea e sa implementam pe larg in alte institutii.”

Nu este clar cat va cheltui primarul de Orhei, Ilan Sor pentru acestea.

Diana MEMET, VICEPRIMAR ORHEI: „Toate proiectele sunt realizate in parteneriat primaria Orhei cu Asociatia pentru Orhei. - Cati bani au fost alocati pentru troruare? - - Nu am devizul in fata.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „In timp ce in preajma gradinitelor din Orhei au inceput sa fie incalzite trotuarele, pe unele strazi din oras acestea nici nu exista, iar pe drumurile care arata ca cele de la tara, nu s-a asternut vreodata asfalt.”

Asa arata, de exemplu, drumul strada Noua. Noua este doar denumirea.

„Europa? Unde-i asfaltul.”



Ilan Shor a fost condamnat de prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru frauda de la Banca de Economii. El se va afla in libertate pana cand nu se va expune si cea de-a doua instanta. In luna ianuarie a acestui an dosarul lui Sor a ajuns la Curtea de Apel Chisinau, iar peste o luna a fost transferat la Curtea de Apel Cahul. De atunci sedintele au fost amanate de mai multe ori. La alegerile paralamentare din februarie, in lista nationala a partidului, Ilan Sor, este cap de lista.