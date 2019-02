Au rasarit ghioceii la mijloc de februarie. Vremea calda din ultimele zile a fost numai buna pentru ca delicatele flori sa apara atat de devreme - VIDEO

Vestitorii primaverii au fost filmati intr-o gradina din raionul Sangerei. Cartea Rosie a Moldovei cuprinde 118 plante pe cale de disparitie.

Printre acestea sunt si florile de primavara - ghioceii, lacramioarele si brandusele.

Vremea va fi calda si in urmatoarele zile. Astazi in nordul tarii s-au inregistrat sapte grade, iar maine va fi si mai cald. Potrivit meteorologilor, maine, in nord se asteapta 11 grade, in centru 12 grade, iar la sud 13 grade cu plus.

In urmatoarele zile temperaturile din termometre vor oscila intre 7 si zece grade.