Au uitat de lipsuri si de griji si s-au jucat cu Mos Craciun. 70 de copii din familii social-vulnerabile au avut o zi plina de surprize: "Imi doresc sa vina mama si tata" - VIDEO

Nicoleta are sapte ani si este din Ciuciuleni. Acasa mai are inca trei surori mai mari si un frate, care ii sunt si mama si tata. Parintii sunt plecati la munca. Nicoleta spune ca nu si-a vazut mama din luna septembrie. Asa ca de sarbatori are o singura dorinta.

“Imi doresc sa vina mama si tata, ei doi sunt in Israel.”

Chiar daca Mos Craciun nu trece pe la ei in fiecare an, micutii il asteapta cu nerabdare. Andreea i-a scris deja o scrisoare.

“Eu I-am scris scrisoare mosului sa-mi aduca o papusa. Ti-a adus papusa ? Nu.”

Mama fetitei spune ca nu-i ajunge bani ca sa cumpere jucarii, mai ales ca ceilalti doi copii ai sai sunt bolnavi.

Maria LUPEI, MAMA: “Ma duc cu ziua, ocazional. Acum la prezent avem putine lemne. Zece mii de lei o masina de lemne, luam in fiecare luna cate un scladometru care costa 800, 900 de lei.”

Astazi a mai uitat de griji si Constantin, care are 15 ani. Merge la scoala si spune ca nici in acest an mamei sale nu i-a ajuns bani pentru rechizite.

“Ce iti lipsea tie la scoala? Creion simplu, rigla radiera, compas. Le imprumut de la colegi.”

Astazi, insa, Mos Craciun a fost darnic cu ei. Iar surprizele nu s-au incheiat aici pentru cei 70 de copii veniti din Ciuciuleni si Dragusenii Noi. Inghetata pregatita chiar infata lor li s-a dat pe gust.

Banii pentru acest proiect au fost donati de moldovenii din diaspora.

Victoria MOROZOV, ORGANIZATOARE: “Cadourile sunt colectate de catre colegii nostri din Irlanda. Pe parscursul anului copii irlandeji au adunat lucruri si le-au daruit cu drag copiilor nostri.”

Evenimentul este realizat de organizatia “The Moldova Project” si este la a sasea editie.