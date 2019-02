Au venit impreuna, dar au votat separat. Dodon: „Galea, unde esti?”. Seful statului a aratat presei pentru cine a votat - FOTO/VIDEO

Chiar daca pana au ajuns la sectia de votare cei doi au mers la brat, in incapere acestia s-au cam pierdut unul pe altul.

Igor Dodon s-a intrebat unde este sotia sa, numai dupa ce presa prezenta acolo i-a amintit de ea.

Dupa ce si-a pus stampila in buletinul de vot, Igor Dodon l-a pus in urna tinandu-l in asa fel incat presa sa vada pentru cine a votat.

Din imagini se vede ca Dodon a votat pentru PSRM.

Dupa ce si-a exercitat dreptul la vot, presedintele si-a strigat sotia prin sala, iar apoi i-a sugerat cum sa puna corect buletinul in urna de vot.