Au vrut sa impresioneze fetele nemaritate, iar acum risca amenzi sau chiar sa faca puscarie. In satele Moldovei, in ajun de Sfantul Andrei, s-au furat portile. Oamenii legii le cer faptasilor sa duca portile inapoi

Potrivit politiei, in aceasta dimineata zeci de persoane au cerut ajutorul autoritatilor pentru a-si gasi portile, care au disparut peste noapte.

Politistii spun ca la primele ore ale diminetii au inregistrat cel putin zece plangeri: la Donduseni, Soroca si Ialoveni - doua, iar la Briceni, Falesti si Stefan Voda - cate un caz.

Autoritatile sustin ca fapsasii risca amenzi de pana la 650 unitati conventionale, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 120 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 2 ani. In cazul in care fapsatii aduc benevol portile, iar proprietarii isi retrag plangerile, acesti pot fi scutiti de pedeapsa.

Ritualurile din ajunul sarbatorii Sfantului Andrei au radacini precrestine. In popor se considera ca in aceasta seara duhurile rele vin pe la casele oamenilor si le-ar putea influenta soarta. Cat despre furatul portilor, traditia vine din zona Bucovinei, unde flacaii furau portile gospodarilor care refuzau sa le dea fata in casatorie. Furand poarta, inlaturau simbolic acest impediment.

Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi il sarbatoresc pe sfantul Andrei, considerat apostolul romanilor, intrucat a propovaduit evanghelia pe unele teritorii din actuala Romanie. Pentru 76 de mii de moldoveni care se numesc Andrei sau Andreea astazi este ziua numelui.

