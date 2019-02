Autobuzele din PMAN ar fi fost inecate la inundatiile din anii trecuti, din Turcia, scoase din uz ca neconforme si aduse in RM ca "nou noute". O spune fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: "Adevarul despre autobuzele din PMAN. Ele au fost inecate la inundatiile din anii trecuti, din Turcia. Au fost scoase din uz in Turcia ca neconforme, si aduse in RM ca "nou noute", la pret de 130 000 Euro/bucata. Primaria nu are bani sa le achite si cauta sa imprumute de la banci, cu dobanda de 10 %. Intre timp, in PMAN, avem o expozitie a ceea nu are dreptul sa circule in Turcia si nicaieri in lumea civilizata. Iata inca un motiv de ce trebuie facuta Unirea, in UE asa escrocherii nu merg", scrie Dorin Chirtoaca pe pagina sa de facebook.

Dorin Chirtoaca a postat si un video in acest sens pe pagina sa de facebook. Liderul PL spune ca in imagini ar fi troleibuzele care stau acum expuse in Piata Marii Adunari Nationale. Responsabilii de la primarie inca nu au reactionat.

Anterior, Dorin Chirtoaca a spus ca autocarele expuse in PMAN sunt vechi. Cei de la primarie, afirma contrariul. Primaria a semnat astazi contractul de cumparare a celor 31 de autobuze expuse in Piata Marii Adunari Nationale. Totul, in valoare de 78 de milioane de lei, se anunta intr-un comunicat emis de autoritati.