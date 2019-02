Autobuzele expuse in PMAN, cumparate de autoritatile din Chisinau. Primaria a semnat contractul de 78 de milioane de lei cu compania din Turcia: "Aceste autobuze sunt noi...avem garantie" - VIDEO

"Surse pentru achizitionare au fost prevazute in bugetul municipal pentru anul 2019. Primul lot de 25 de autobuze urmeaza a fie livrate în decurs de 2 săptămâni. Restul de 6 unităţi vor intra in posesia Parcului Urbat de Autobuze în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. Conform documentului, municipalitatea va face achitarea pentru autobuze, timp de 30 de zile după livrarea unităţilor de transport", se arata in comunicatul emis de autoritati.

Vitalie COPACI, SEFUL PARCULUI URBAN DE TROLEIBUZE: „Avem garanţia că autobuzele sunt noi, anul de producere 2017-2018, ceea ce a fost prezentat în oferta furnizorului. N-a fost prioritar achiziţionarea celor mai ieftine autobuze din aspect juridic, dar evaluarea a fost din punct de vedere tehnico-economic".

Serghei DARADUR, DEALER AUTOBUZE: "Asemenea model de autobuz a fost vândut în România, Azerbaijan şi Țările Baltice, cu 150 - 200 mii Euro per unitate, faţă de 130 mii Euro pentru Moldova".

Acum cateva zile, Dorin Chirtoaca a spus ca autobuzele expuse in Piata Marii Adunari Nationale nu sunt noi. Fostul primar al capitalei afirma ca un astfel de vehicul in Turcia costa 70000 Euro.