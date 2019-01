Autocarul in care a fost filmat spotul electoral al PSRM a luat foc, noaptea trecuta. Socialistul Ion Ceban a postat imaginile cu autobuzul in flacari pe internet si ii acuza pe democrati ca ar fi pus totul la cale -VIDEO

Aceste imagini au fost postate de Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Din ele se vede cum autobuzul, in care s-a filmat spotul electoral al PSRM, potrivit socialistului, este cuprins de flacari. In mesajul sau, Ceban ii acuza pe democrati ca ar sta in spatele incidentului.

Acesta nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune detalii. Nici reprezentantii PD-ului nu au fost de gasit pentru o reactie. Intre timp, democratii, in frunte cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu au pornit intr-o caravana prin localitatile din tara, la bordul unui autocar modern.

Din imaginile postate pe facebook de democrati se vede cum Candu a intrat in rol de jurnalist si i-a luat la intrebari pe colegii de partid.

Primul popas democratii l-au facut in raionul Anenii Noi, unde s-au intalnit cu alegatorii, iar apoi au mers si la o brutarie.





PD si PSRM s-au lansat ieri in campania electorala.