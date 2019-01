Autoritatile au retinut un suspect in cazul jafului de la Catedrala Mitropolitana din capitala. Cine e acesta

Potrivit politiei, principalul suspect, un barbat de 34 de ani din Cantemir, a fost retinut aseara.

In momentul in care a fost retinut, politistii au gasit la el obiecte pe care le-ar fi furat din Catedrala.

Individul a fost cercetat anterior pentru fapte similare.

Catedrala Nasterea Domnului din capitala a fost jefuita acum o saptamana. Atunci, atacatorul a snopit in bataie paznicul in timp ce descuia usa bisericii. Ulterior acesta a luat mai multe obiecte de acolo si a fugit. Paznicul de 79 de ani a fost internat in stare grava la spital.