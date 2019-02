Administratia de la Tiraspol afirma ca nu se implica in alegerile parlamentare. Declaratiile au fost facute dupa ce opozitia de la Chisinau a denuntat participarea masiva a alegatorilor din stanga Nistrului, care au fost adusi in mod organizat cu autocare ca sa voteze la sectiile deschise pentru ei in Varnita, Causeni, Cosnita, Dorotcaia, etc.