Autoritatile germane anunta ca au confiscat proprietati in valoare de 40 de milioane de euro si au gasit cateva milioane cash in ancheta care vizeaza asa numitul Laundromat rusesc.

Prin aceasta schema uriasa de spalare de bani, anumite companii fictive au transferat 22 de miliarde de dolari din Rusia in Europa prin banci din Moldova si Letonia, scrie politia germana.

Iar veniturile obtinute in felul acesta ar fi fost investite in bunuri imobiliare in Germania. Oamenii legii de acolo mai spun ca timp de trei ani au investigat trei persoane, dar nu precizeaza cine sunt acestea.