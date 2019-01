Avem cod calben de ceata in toata tara, iar in consecinta si haos pe tabelul zborurilor de la aeroport.

Meteorologii au emis cod galben de ceata, valabil pana maine. Astfel ca vizibilitatea la o distanta de cel putin 200 de metri va fi redusa. Drept urmare, pentru a patra zi la rand, este haos in graficul zborurilor de la aeroportul din capitala. Patru curse care trebuiau sa decoleze azi au fost anulate, iar altele trei inregistreaza intarzieri de pana la 17 ore.

Este dat peste cap si tabelul de zbor de la sosiri.

Trei curse au fost redirectionate pe aeroporturile din Bucuresti si Budapesta, trei au fost anulate, iar altele doua se retin.

Ieri, mai multi pasageri s-au plans ca au ajuns in tara dupa ce ceata de la Chisinau i-a tinut blocati in Istanbul aproape trei zile. Compania care opereaza zborul ne-a spus ca nu poate veni acum cu nici un comentariu privind motivele amanarii, in conditiile in care alte curse sunt operate fara abateri.