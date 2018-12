Avem cod galben de ghetus in toata tara. Anuntul facut de meteorologi. Cu ce vreme incepem saptamana

Meteorologii avertizeaza ca pe drumurile din tara s-a format ghetus.

"Pe arii extinse a teritoriului ţării pe drumuri se va menţine gheţuş. În funcţie de evoluţia fenomenelor, SHS va actualiza acest mesaj prin avertizări meteorologice ulterioare".

Incepem saptamana cu temperaturi de -2 grade in capitala, -1 - in regiunile nordice le tarii, iar la sud avem 0 grade Celsius. Astazi si maine, in capitala, ar putea sa ninga, se arata pe site-ul Serviciului Hidrometeorolig de Stat.