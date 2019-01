Avem patinoar gratuit pe mai toate strazile din capitala. Oriunde, in oras puteai sa vezi cum oamenii se prabusesc pe asfaltul acoperit de gheata - VIDEO

Centrul capitalei. Strada Ismail - o zona traversata zilnic de mii de oameni si niciun gram de material antiderapant pe trotuar.

„-Am vazut ca chiar acolo ati alunecat? -E posibil sa caz si sa te traumezi. Ca pe patinaj. -Si aveti incaltate o pereche de patine. -Daca as avea cred ca mai usor as aluneca la vale.”

Acrobatiile sunt la ordinea zilei, iar in trend - mersul catinel si brat la brat.

„Nu este nici nisip, nimic pus. Sotul a alunecat acum cateva secunde si eu l-am sustinut.”

Inaintam pe o strada adiacenta, tot in centrul capitalei - aceeasi situatie. Daca pe unele portiuni de trotuar era presarat nisip, firul se intrerupea repede.

„Codreanu sa merga pe drumul acesta, foarte rau. Patinuar, nu sunt strazi curatite.”

„Foarte urate, neamenajate si foarte periculoase.”

„Este un pericol pentru oamenii in varsta, ar trebui conducerea sa aiba grija.”

Eudochia Calugareanu spune ca doar nevoia o scoate din casa pe timp de iarna. Are invaliditate de gradul doi, iar fara baston nici nu se porneste la drum. A venit in capitala de la Onitcani pentru tratament. Femeia sustine ca la tara iarna e mai curat decat in oras.

„Sunt incordata. Cu ochii numai in pamant. La noi la tara e altfel, mai dai sare, nu e ghetaria asta. Fiecare gospodar avem grija sa curatim.”

Andrei Hancu isi astepta cu grija sotia in salonul de la urgenta. Dimineata femeia a alunecat pe gheata si si-a fracturat mana dreapta.

„Era gheata si nu am observat, incaltamintea ca patinele. A fost rupta mana. Cu o mana nici nu poti face nimic.”

„Cine va pregati cina? Impreuna. Eu o sa-i dictez, el o sa pregateasca.”

Paradoxal, dar atat curtea, cat si trotuarele din apropierea Spitalului de Urgenta sunt acoperite de gheata, asa ca provocarile unui pacient care s-a ales cu fracuri continua.

Responsabilii de la Spitalul de Urgenta nu ne-au raspuns la telefon ca sa ne spuna de ce nu au turnat antiderapant pe teritoriul institutiei. Iar seful adjunct de la Directia Locativ Comunala nu a putut sa ne comunice cat material antiderapant a fost imprastiat astazi pe trotuarele din capitala si a spus ca va reveni ulterior cu un raspuns.

Meteorologii au anuntat ca in urmatoarele trei zile va ninge pe intreg teritoriul tarii.