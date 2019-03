Avocatii lui Platon, din nou, nu au fost lasati sa intre la clientul lor. Acestia il acuza pe seful penitenciarului: „Doar o persoana ca Pintea, care are un dosar penal pentru tortura, primeste o placere de a-si bate joc de avocati” - VIDEO

Avocatii au publicat un filmulet pe o retea de socializare in care se vede cum cei doi incearca sa obtina permisiunea de a intra la clientul lor, dar fara niciun rezultat.



Acestia au comunicat ca angajatii Penitenciarului nr. 13, le-au spus sa se prezinte pentru intrevedere la orele 15, asta desi acum cateva zile, spun ei, l-au instiintat pe seful penitenciarului, Igor Pintea, despre intentia de a se prezenta la orele 9.

Ulterior, la orele 15 nu li s-a permis sa se vada cu clientul lor, Platon Veaceslav, sub pretextul ca nu ar fi locuri libere.

Acestia au scris ca: „Doar o persoana ca Pintea, care are un dosar penal pentru tortura, primeste o placere de a-si bate joc in acest hal de avocati”.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM.

Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.