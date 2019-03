Avocatii lui Veaceslav Platon au stat si astazi la usa penitenciarului numarul 13 si nu au fost lasati sa se vada cu clientul lor. Asta desi avocatul poporului a anuntat ca aparatorii pot merge in vizita la fostul deputat - VIDEO

Dupa mai multe minute in sir, in care aparatorii au stat langa usa penitenciarului, avocatii lui Platon au fost lasati sa intre.

Dupa un schimb de replici scurte cu ofiterul de la intrare, avocatii omului de afaceri au trebuit sa astepte inca aproximativ 20 de minute, pana cand s-a apropiat o persoana, care sa ia ziarele, solicitate de Platon, si sa i le transmita acestuia.

Nici astazi avocatii nu s-au putut intalni cu fostul deputat.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT: “Maine la 15:30 tot asa nu o sa deschida usa spunand ca nu sunt locuri, vedem ca si gard suplimentar au instalat.”

In comunicatul emis de avocatul poporului scrie ca Platon a primit ieri cateva ziare. Mama acestuia, insa, neaga acest lucru.

Maria PLATON, MAMA LUI VEACESLAV PLATON: “Cand am intrebat de ce nu primesc ziarele, mi-au raspuns ca are radio si este suficient.“

Pentru ca la penitenciar aparatorii nu au primit niciun raspuns la solicitaril lor, acestia au plecat la Administratia Penitenciarelor. Acolo avocatii au intrebat la ce etapa se afla examinarea plangerilor depuse de ei.

Oleg PANTEA, PURTATOR DE CUVANT ADMINISTRATIA PENITENCIARELOR: “Cu referinta la plangerile dumnevoastra eu nu va pot spune nimic pentru ca nu sunt la mine la examinare.'

Nu li s-a explicat nici de ce nu au avut acces la clientul lor.

Oleg PANTEA, PURTATOR DE CUVANT ADMINISTRATIA PENITENCIARELOR: “Cu referinta la faptul ca a fost astazi eu va promit ca ma documentez si in maxim jumatate de ora revin cu o informatie.”

Cei de la biroul avocatului poporului ne-au spus ca vor reveni maine cu o reactie, referitor la faptul ca astazi, avocatii lui Platon asa si nu s-au putut intalni cu el, lucru anuntat de ei printr-un comunicat.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.