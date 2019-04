Avocatii lui Veaceslav Platon cer sa fie deschis un dosar penal in care sa fie cercetata administratia penitenciarului numarul 13. Ei spun ca Platon ar fi sanctionat fara motiv - VIDEO

Sedinta de judecata a inceput in jurul orei 12.00. Avocatii spun ca Veaceslav Platon a fost adus incatusat in sala si insotit de mascati. Magistratii nu ne-au permis sa asistam la deschiderea sedintei.

Avocatii lui Platon spun ca acesta este sanctionat pe nedrept de catre responsabilii penitenciarului si ca i s-a interzis sa primeasca orice fel de colete de rude. O sanctiune ar dura trei luni.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT: “Aceasta este o modalitate de tortura aplicata fata de Platon cand practic permanent este privat de dreptul de a primi colete sub diferite pretexte, dreptul de a avea intrevederi cu avocatii.”

“A fost deteriorat un bec in celula si in baza declaratiilor unui alt detinut care ar fi electrician a spus ca asta este vina lui Platon. De fapt, acesta nu a facut nimic”

Dupa mai putin de o ora, sedinta s-a amanat, potrivit potrivit apararii din cauza ca procurorii nu ar fi adus dovezi care sa demonstreze ca Platon ar fi comis incalcarile de care este acuzat. Nu am reusit sa discutam, insa, cu procurorul. Urmatoarea sedinta a fost fixata pentru data de 4 aprilie.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior, el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.