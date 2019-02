Avocatii omului de afaceri, Veceslav Platon, spun ca nu si-au mai vazut clientul de mai bine de trei saptamani. Mai mult decat atat, acestia nu pot afla nici macar in ce stare este Platon: " Cu noi pur si simplu nu se discuta” - VIDEO

Noi dorim sa aflam un singur lucru. Este in viata sau nu? Daca nu ne spuneti putem banui ca dumnevoastra sunteti implicati in tentativa de omor asupra lui Veceslav Platon.

Din imaginile video postate pe facebook se vede cum aparatorii omului de afaceri incearca sa obtina de dupa usa permisiunea de a avea o intrevedere cu Platon, sau macar sa afle informatii despre el, insa nimeni nu le raspunde.

Avocatii spun ca in timp ce ei cersesc o intalnire cu Platon, ceilalti colegi de-ai lor se intalnesc fara probleme cu clientii lor.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT: “ Ultima data noi am avut intrevedere pe 4 februarie. De atunci atunci in fiecare zi incercam sa obtinem o intalnire si am incercat la diferite ore. Cu noi pur si simplu nu se discuta.”

Ieri, portalul de stiri newsmaker a facut publica o scrisoare pe care ar fi primit-o de la o persoana anonima. Ravasul este scris de un barbat pe nume Alexandru Sarghi, care ar fi colegul de celula a lui Veceslav Palton.

Acesta scrie ca I s-ar fi propus sa-l omoare pe omul de afaceri in timpul unei altercatii, iar in schimb sa fie eliberat. Avocatul lui Platon spune ca nu stie daca aceasta scrisoare este veridica.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT: “Clientul nostru ne-a spus ultima data cand ne-am vazut despre acest Sarghi ca acesta i-a spus ca a primit astfel de indicatii si noi am cerut ca Sarghi sa paraseasca celula lui Platon, insa nu am primit niciun raspuns.”

Avocatul lui Platon spune ca a cerut sa fie initiata o ancheta de seviciu si ca seful penitenciarului numarul 13, Igor Pantea, care ar sta in spatele faptului ca avocatii nu pot intra la clientul lor, sa fie eliberat din functie pe durata anchetei.

Nu am reusit sa vorbim cu Pantea la acest subiect. In 2017 Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el as-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani .