Avocatul lui Vlad Filat spune ca s-a intalnit cu Luca Filat in Marea Britanie. Ce spune despre faptul ca fiul fostului premier a fost lipsit de aproape jumatate de milion de lire sterline de autoritatile britanice: "Nu provin din sursele lui Vlad Filat"

Victor MUNTEANU, AVOCAT: "Personal am fost in Marea Britanie si am clarificat toate aceste lucruri legate de acel proces. Acel proces intr-adevar l-a vizat pe domnul Luca Filat care din motive necunoscute a fost omis in primul rand faptul ca a fost un proces civil.

Vlad Filat nu a fost parte la acele proceduri. D-lui nu a avut cum sa prezinte un argument in sustinea pozitiei sale si cel mai important, sa-si demonstreze faptul ca toate speculatiile la fondul lui Luca nu au legatura cu companiile lui Filat. Procedura inca se deruleaza acolo si urmeaza sa vada."

-De unde a luat Luca Filat acei bani?

Victor MUNTEANU, AVOCAT: "Atata timp cat nu provin din sursele domnului Vlad Filat nu putem sa comentam."

VEZI SI: Fiul lui Vlad Filat a fost lipsit de aproape jumatate de milion de lire sterline de autoritatile britanice. O instanta de la Londra a luat aceasta decizie pentru ca Luca Filat nu a putut sa demonstreze provenienta banilor, asa ca oamenii legii au presupus ca acestia ar putea veni din activitatile ilegale ale tatalui sau