Avocatul lui Vlad Filat sustin ca cel de-al doilea dosar in care fostul premier este acuzat de spalare de bani a fost trimis ilegal in judecata. Declaratiile facute de magistrat - VIDEO

Victor MUNTEANU, AVOCATUL LUI VLAD FILAT: "In sedinta de astazi, am inaintat mai multe cereri. Acestea se refera in primul rand la modul in care a fost sesizata instanta de judecata. Codul de procedura penala prevede ca in instanta de judecata dosarul este expediat de catre acelasi procuror care a intocmit rechizitoriul.

Este scris negru pe alb cum trebuie sa aiba loc procedura expedierii cauzei in judecata. Nu a fost asa, a fost expediata de un alt procuror. Este un viciu fundamental. O alta cerere inaintata este declararea nulitatii mai multor probe in acest caz pentru ca, cu regret, cum s-a intamplat si in cauza precedenta, exista foarte multe documente care nu sunt certificate, au fost obtinute contrar normelor legale.

Sunt incalcari procesuale grave. Oricare urmarire penala, pana la etapa trimiterii dosarului in judecata, procurorii au dreptul, fie sa inceteze urmarirea penala, fie sa intreprinda anumite actiuni, iar legalitatea acestora poate fi examinata inclusiv de aceasta institutie care se numeste judecator de instructie".