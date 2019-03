Avocatul Poporului l-a vizitat pe Veaceslav Platon: "Nu a avut plangeri sau doleante, omul de afaceri a spus ca doreste sa se intilneasca cu aparatorii lui si ca are nevoie de consultatia unui medic stomatolog si de ziare"

Comunicatul emis:





"Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, care asigură temporar atribuţiile de Avocat al Poporului, şi un grup de angajaţi ai Oficiului Avocatului Poporului au vizitat Penitenciarul nr. 13 pentru a media conflictul apărut între avocaţii lui Veaceslav Platon şi administraţia instituţiei penitenciare.

Ombudsmanul şi angajaţii Oficiului Avocatului Poporului au dorit să iniţieze un proces de mediere a conflictului, în acest scop invitîndu-i la dialog pe directorul Penitenciarului nr. 13, Igor Pîntea şi avocaţii omului de afaceri. Întîlnirea urma să aibă loc în după-amiaza zilei de 1 martie curent la Penitenciarul nr. 13.

Procesul de mediere nu a avut loc dat fiind că directorul Penitenciarului nu a acceptat să se întîlnească cu apărătorii lui Veaceslav Platon, motivînd că nu le-a îngrădit accesul la clientul lor şi că nu le poate oferi un regim preferenţial pentru vizite în raport cu alţi avocaţi.

Totodată, Igor Pîntea a dat asigurări că luni îl va contacta pe Ombudsman pentru a reveni la problema privind accesul avocaţilor în Penitenciarul nr. 13.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului l-a vizitat pe Veaceslav Platon şi s-a încredinţat o dată în plus că acestuia nu i-au fost provocate leziuni corporale. Întrebat despre eventualele plîngeri sau doleanţe pe care le are, omul de afaceri a spus că doreşte să se întîlnească cu apărătorii lui şi că are nevoie de consultaţia unui medic stomatolog şi de ziare.

La ieşirea din penitenciar, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a discutat cu avocaţii omului de afaceri, oferindu-le detalii despre întîlnirea cu şeful Penitenciarului şi cu Veaceslav Platon. Oficiul Avocatului Poporului va monitoriza în continuare respectarea dreptului la apărare a omului de afaceri şi va veni ulterior cu un comunicat mai detaliat la acest subiect."