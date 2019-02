Babuc promite, iar consilierii din CMC voteaza? De saptamana viitoare, locuitorii din Ialoveni vor putea ajunge cu troleibuzul in capitala- VIDEO

Dupa ce democrata Monica Babuc s-a laudat ca va aduce troleibuze la Ialoveni, acolo unde candideaza, desi nu are nicio competenta in acest sens, astazi consilierii au decis. Trei troleibuze vor ajunge in curand in localitate. PENTRU au votat si socialistii, dar si liberali. Unii au spus ca este doar o coincidenta ca un proiect care sta de trei ani pe masa primariei este pus pe roate abia acum, in campania electorala.