Bebelusul de patru luni din Scoreni care a murit sambata la Institutul Mamei si Copilului din capitala s-a stins din cauza pneumoniei. Este versiunea medicilor care spun ca micutul a ajuns la spital in stare grava, fiind inconstient - VIDEO

Victoria LUPU, SEFA SECTIEI DE REANIMARE PEDIATRICA: „Copilasul s-a internat la noi in sectie pe linia aviasan in stare extrem de grava. El a fost investigat partial ceea ce am reusit noi sa facem. La ultrasonografii era lichid liber peste tot, la radiografie a afost o pneumonie bilaterala.”



Primarul din localitate ne-a spus ca mama locuia in concubinaj cu tatal copilului si nu avea viza de resedinta in localitate, asa ca familia nu era monitorizata. El afirma ca ceilalti copii doi copii din familie merg la gradinita.

Vecinii spuneau ca mama isi lasa copilul fara supraveghere perioade lungi. Femeia, insa, neaga acuzatiile. Politia spune ca va investiga acest caz doar daca va fi depusa o plangere.