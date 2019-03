Baietelul de sapte ani de la Ialoveni care a fost dat in cautare, a fost gasit mort intr-o fantana. Ce spune politia - VIDEO

Baietelul de sapte ani de la Ialoveni care a fost dat aseara in cautare, a fost gasit mort intr-o fantana lasata descoperita din mahala. Politia spune ca pe corpul copilului nu au fost gasite urme de moarte violenta asa ca se presupune ca micutul a cazut in put, intamplator. Fantani care nu au capace si in care poti sa cazi din neatentie pot fi gasite in toate localitatile din tara. Nimeni insa nu este tras la raspundere pentru asta.