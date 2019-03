Barbatul de 41 de ani, din Mereni care acum cateva zile a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit de un copac, a fost condus pe ultimul drum. Acesta a lasat in urma trei copii, sotia, parintii si un sat intreg de oameni indurerati - VIDEO

Barbatul de 41 de ani, din Mereni care acum cateva zile a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit de un copac, a fost condus astazi pe ultimul drum. Acesta a lasat in urma trei copii, sotia, parintii si un sat intreg de oameni indurerati. Barbatul era extrem de apreciat in localitate fiind unul dintre cei mai activi pompieri voluntari din Mereni. Igor Ceban era pilot de curse, iar cu o saptamana in urma a castigat campionatul national de off-road, organizat la Cojusna.