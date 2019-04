Barbatul pe care in 2004 Gheroghe Petic l-ar fi amenintat cu arma s-a prezentat la Judecatoria din Taraclia. Presupusa victima a spus, insa, ca nu a scris nicio plangere pe acest caz si ca autoritatile singure s-au apucat de el - VIDEO

„Ii transmit lui Plahotniuc, lui Jizdan si altor indivizi, lasati statul acesta in pace, lasati tara in pace, lasati justitia in pace si oamenii in pace, plecati pana cand acest Popor nu v-a luat in furci.”

Gheorghe Petic sustine ca Valeriu Casapov, considerat victima in al doilea dosar al sau, ar avea dosare penale si ca acum este santajat sa depuna marturii false impotriva lui.

Gheorghe PETIC, FOST POLITIST DE FRONTIERA: „El provine din lumea interlopa are pe spatele sau din ceeea ce auzeam pe atunci de la politie, are un omor, intrebatil de cate dosare are si pentru ce a stat in puscarie.”

La randul sau, Casapov nu a vrut sa ne ofere detalii, dar ne-a spus ca el nu a scris o plangere la politie.

„De ce v-ati amintit peste 15, 16 ani? - Eu mi-am amintit!? Eu nu mi-am amintit, eu spun asa cum este! - Este adevarat ca aveti dosare penale? - Nu stiu, ascultati-i pe cei care va spun! - Eu nu am scris plangere, politia si judecatoria investigheaza cazul.”

Avocatii lui Petic au solicitat astazi instantei de judecata de la Taraclia incetarea procesului penal pe numele fostului politist de frontiera.

„Apararea considera ca in cauza privind acuzarea adusa lui Petic, organul de urmarire penala si prcuratura PCCOCS a incalcat principiul teritorial de cercetare si examinarea cauzei penale. La materialele cauzei penale nu a fost pusa ordonanta procurorului ierarhic superior care ar imputernici organul de urmarire penala. Aceasta a servit temei ca apararea sa considere toate actiunile de urmarire penala nule.”

Procurorul de caz a cerut instantei sa respinga demersurile inaintate de aparatori. Acesta a refuzat sa ne ofere detalii despre dosar. Iar magistratii au decis ca se vor expune asupra solicitatilor la urmatoarea sedinta care va avea loc pe data de 22 aprilie.

Gheorghe Petic este invinuit ca in anul 2004, pe cand era politist de frontiera, ar fi amenintat cu un Kalasnikov mai multe persoane intr-un local din raionul Taraclia. Petic sustine, insa, ca incidentul a avut loc in 2003 si, deci, termenul de prescriptie a expirat.

Acum o luna, fostul politist de frontiera a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare pentru viol. El sustine ca dosarele sunt fabricate.