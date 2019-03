Bascanul Autonomiei Gagauze crede ca deputatii din regiune au amanat data alegerilor la comanda democratilor. Cei de la PD spun ca ea nu vrea decat sa atraga atentia publicului - VIDEO

Bascanul Autonomiei Gagauze crede ca deputatii din regiune au amanat data alegerilor la comanda democratilor. Declaratia, facuta de Irina Vlah pentru Europa Libera, este negata de cei de la PD care spun ca ea nu vrea decat sa atraga atentia publicului. Tototdata, unii experti din regiune sustin ca scrutinul ar putea esua in conditiile in care pragul de validare a fost majorat, iar alegerile au loc in perioada vacantelor.