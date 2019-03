Birocratia le fura sansa la… o noua viata. Vorbim despre peste 250 de oameni care ar putea beneficia de un transplant renal, dar care nu sunt inscrisi in lista de asteptare. Se intampla pentru ca nu avem suficienti angajati - VIDEO

Viata lui Constantin Petre depinde de dializa deja de 12 ani. Aparatul practic ii inlocuieste rinichii, care au devenit nefunctionali.

Constantin PETRE, PACIENT: „Am plans. Era greu. Nu gaseam locuri.”





Spune ca de aproape un an incearca sa ajunga in lista de asteptare pentru un transplant, dar are de facut un sir de investigatii medicale, care taraganeaza procesul. Intre timp, de trei ori pe saptamana, barbatul vine de la Stefan Voda la Chisinau pentru tratament. Procedurile dureaza cate 4 ore. In acest timp, asculta muzica. Nu se poate desparti de casti, el fiind conducatorul unei formatii de fluieristi.

Constantin PETRE, PACIENT: „Nu am stiut ca o sa pot lucra, sa ma bucur de viata. Am crezut ca gata.”

Pacientii cu insuficienta renala au restrictii la mancare si chiar apa. E un chin spun oamenii, dar inteleg ca nu au de ales.

In prezent, in tara noastra exista doar doua centre de dializa. Asa ca, pacientii din diferite raioane trebuie sa cheltuie pe drum ore in sir, ca sa ajunga la tratament.

In jur de 530 de oameni fac dializa, iar medicii spun ca doar jumatate din ei pot fi inscrisi in lista de asteptare. Motivul-pentru a suporta un transplant, pacientul nu trebuie sa sufere de alte boli, decat insuficienta renala. Asta ar inseamna ca in lista de asteptare ar trebui sa gasim numele a peste 250 de persoane. In realitate, sunt doar 40.

Igor CODREANU, DIRECTORUL AGENTIEI DE TRANSPLANT: „Nu avem suficienti oameni care sa faca dosarele.”

Astfel, din lipsa de angajati, pregatirea dosarului pentru singur pacient dureaza luni intregi.

Ministrul Sanatatii, care tocmai s-a intors la munca, dupa ce a fost degrevat din functie in timpul campaniei electorale, spune ca stie despre aceasta problema.

Si chiar dupa ce ajung in lista pentru transplant, pacientii trebuie sa astepte pana cand se va gasi un donator. Iar in cele mai nefericite cazuri, bolnavul moare inainte de asta. Una din cauze este ca doar institutiile medicale din capitala sunt autorizate pentru a gasi donatori si a face legatura dintre ei si agentia de transplant.

Recent s-a decis, in urma unei hotarari a Guvernului, ca Moldova sa poata face schimb de organe cu alte state, fapt ce ar insemna ca pacientii vor astepta mai putin timp un donator. La nivel mondial, in fiecare an numarul persoanelor cu insuficienta renala creste. Astfel, in fiecare a doua zi de joi a lunii martie, este marcata Ziua Mondiala a Rinichiului, pentru a informa populatia despre importanta investigatiilor medicale de rutina in depistarea bolilor renale.