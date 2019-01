Blocul ACUM a depus o contestatie la CEC impotriva Partidului Democrat. Membrii acestuia sustin ca in mai multe blocuri de locuit din capitala au fost distribuite pliante cu mesaje de felicitare din partea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO

De la inceputul lunii ianuarie, in mai multe blocuri din capitala au fost distribuite pliante cu mesaje de felicitare cu ocazia noului an, semnate de Vlad Plahotniuc. Reprezentantii Blocului ACUM sustin ca toate cheltuielile pentru editarea si distribuirea acestora nu se regasesc in rapoartele financiare ale PD.

Sergiu LITVINENCO, MEMBRU BIROUL PERMANENT PAS: „E o contesatie de nedeclarare resurselor financiare.”

Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Iar responsabilii de la CEC sustin ca, in trei zile, contestatia va fi examinata.