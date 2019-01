Blocul electoral ACUM si-a prezentat candidatii pentru circumscriptiile uninominale electorale. Cine si unde va candida - VIDEO

Maia SANDU, LIDERA PAS: „Inteleg ca guvernarea are frica de diaspora, ii este frica ca diaspora se va mobiliza intr-un numar foarte mare si va hotara rezultatul acestor alegeri.”

Andrei Nastase, LIDER PPDA: „Este cea mai buna alegere pentru ca ea este unificatoare a tot ce inseamna diaspora noastra.”

Pe circumscriptia pe care va vota diaspora din Europa de Vest, Maia Sandu va concura cu activistul Oleg Brega, democrata Olga Coptu si socialistul Vadim Rotari. Lidera PAS spune ca nu se teme de o confruntare cu liderul PD si ca...

Maia SANDU, LIDERA PAS: „Nu ma intereseaza Plahotniuc. Si candidatii nostri sunt la fel de valorosi indiferent de circumscriptia in care merg.“

Andrei Nastase, LIDER PPDA: „In ceea ce priveste Nisporeni avem un candidat foarte si foarte bun, domnul Ion Terguta care deja s-a vazut cu mai multe obstacole in a-si inregistra grupul de initiativa, pai imaginati-va daca lui Ion Terguta i se fac asemenea probleme, vedeti cat de mult se teme acest Plahotniuc, el si-a facut acolo o oaza in care crede ca va corupe nisporenenii.”



Cat despre candidatul Andrei Nastas, care vrea sa candideze pe aceeasi circumscriptie cu Andrei Nastase, liderul PPDA spune ca totul a fost pus la cale de Vlad Plahotniuc.

Andrei Nastase, LIDER PPDA: „Potrivit registrului mai sunt inca 52 de persoane cu acelasi nume. Plahotniuc are la indamana numele, pentru ca oamenii adevarati nu intra in asemenea trucuru cu Plahotniuc. Ma asteptam ca pe acea circumscriptie sa fie adusi vreo 30 de mii de sirieni.”



Maia SANDU, LIDER PAS: „Este o dovada in plus a intentiei lor de manipulare. Nu este altceva decat incercarea de a induce in eroare cetatenii casa greseasca, ca sa nu intelaga pentru cine voteaza.”

Fostul liberal Valeriu Munteanu va concura pentru circumscriptia de la Orhei cu primarul orasului, Ilan Sor, care varsa bani grei in aceasta localitate: organizeaza concerte si repara drumuri.

Valeriu MUNTEANU, FOST LIBERAL: „A fost o discutie cu colegii de la ACUM, iar aceasta circumscriptie, fiind una foarte complicata, eu mi-am manifestat dorinta sa merg aici.”

„Cu siguranta stim ca e o sarcina complicata, dar intotdeauna mi-ai placut sarcinile complicate.”

Liderii blocului ACUM spun ca nu il vor sustine pe liderul PL, Dorin Chirtoaca daca acesta isi va inainta candidatura la Colonita.

Maia SANDU, LIDER PAS: „Avem un candidat foarte puternic si abia asteptam sa intram in lupta acolo.”

Andrei Nastase, LIDER PPDA: „Domnul Mihai Popusoi. Ca sa nu sa se confunde cumva. Nu exista altceva, Chirtoaca sau altcineva in momentul de fata, exista domnul Popusoi care este exponentul blocului ACUM.”

Deputatul PLDM Iurie Tap va candida la Floresti, analistul politic Oazu Nantoi la Sangerei, deputata PLDM Maria Ciobanu la Telenesti, ex-ambasadorul Moldovei in Statele Unite, Igor Munteanu la Calarasi, deputatul PL Lilian Carp la Criuleni, iar fosta judecatoare Domnica Manole la Cimislia.

Pentru circumscriptiile propuse de reprezentantii blocului ACUM liberalilor, care ar fi venit prea tarziu cu listele, nu au fost inaintati candidati. Este vorba despre cea de la Taraclia, Autonomia Gagauza si regiunea transnistreana. Si circumscriptia de la Causeni nu are un candidat de la blocul ACUM, desi reprezentantii acestuia nu le-au propus-o liberalilor.