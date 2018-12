Blocul „Renato Usatii” la parlamentare? Fostul primar de Balti spune ca formatiunea pe care o conduce va participa la parlamentare, alaturi de partidul Patria, exclus la alegerile din 2014 - VIDEO

Renato USATII, LIDER PARDIDUL NOSTRU: „Eu nu cred in aceste alegeri, dar se poate intampla o minune.//Noi la aceste alegeri vom merge ca sa nu-i dezamagim pe cei care cred in Partidul Nostru, cred in mine.”

Intr-un live pe facebook, Usatii a declarat ca ar vrea ca partidul sau sa faca bloc comun cu Partidul Patria, care a fost exclus din cursa electorala pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014, pentru ca ar fi utilizat in campanie mijloace financiare din strainatate. Acum formatiunea este condusa de Emilian Ciobu, fostul ambasador al Republicii Moldova la Bucuresti.

Renato USATII, LIDER PARDIDUL NOSTRU: „Eu inteleg ca astazi trebuie sa dam posibilitatea oamenilor sa voteze pentru noi chiar daca partidul nostru va fi exclus. Daca va fi necesar vom merge cu doua sau cu trei partide.”

Usatii a tinut sa vorbeasca si despre starea sa de sanatate, dar si despre aflarea sa la Moscova.

Renato USATII, LIDERUL PARDIDULUI NOSTRU: „Eu nicaieri nu am plecat, chiar daca ceva se va intampla cu mine, credeti-ma ca arhiva video pe care o am eu se poate transforma intr-un serial cu 200 de episoade, unde toti trebuie sa stie si sa inteleaga ce se intampla in realitate cu unii oameni.”

In aceeasi transmisiune live, Usatii a vorbit despre Igor Dodon, Vlad Plahotniuc, dar si despre primarul de Orhei, Ilan Shor. Potrivit lui Usatii cei trei ar incerca sa-l copieze.

Renato USATII, LIDER PARDIDUL NOSTRU: „Dupa ce eu am inceput in 2014, Dodon citeste poezii cu Leps, Shor canta cu Stas Mihailov, Plahotniuc inaugureaza sute de terenuri de joaca. Fiecare incearca sa copieze macar un pic.”

In anul 2014, pe scena de la Comrat, Usatii a sustinut acelasi duet.

Renato Usatii se afla acum la Moscova si este dat in cautare pentru ca ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. El se declara nevinovat.