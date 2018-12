Bulevardul Mircea cel Batran si strada Ion Creanga au fost iluminate cu becuri led - VIDEO

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Muncesti. O strada foarte importanta care nu a fost iluminata de 10 ani si va iluminata in curand, si toate bulevardele, am inceput de la Mircea Cel Batran, Alba Iulia, Moscovei si asa in continuare.”

Lucrarile care prevad montarea a circa doua mii de becuri vor fi incheiate in trei luni. Bugetul proiectului este de aproximativ 15 miloane de lei. Autoritatile spun ca odata cu instalarea becurilor led vor face economii la energia electrica.