Bursele vor creste cu 4,9 la suta. Vestea le provoaca studentilor mai mult rasul decat bucuria. Cei care invata la scolile profesionale, vor primi cu 15 lei mai mult - VIDEO

Majorarea va constitui 4,9 la suta din suma actuala a bursei. Aşadar, cu cat bursa este mai mica, cu atat mai mica este cresterea. Asadar, la un simplu calcul, un tanar care-si face studiile la o scoala profesionala si care primeste acum 345 de lei, in urma cresterii va lua 360 de lei, cu doar 15 lei mai mult.

”-Astia pentru mine nu sunt bani, foarte putin.”

Tatiana este anul I la scoala profesionala nr. 2 din capitala. Bursa ei nu depaseste 345 de lei, iar fara ajutorul parintilor tanara recunoaste ca nu ar face fata cheltuielilor.

” -Cum iti pare 15 lei in plus fata de ce primesti acum? - O nimica toata. E putin. Zilnic cheltui 50 de lei.”

Astfel, cei 15 lei ar constitui cam sapte calatorii cu troleibuzul. Din ei si-ar putea lua trei franzele sau doua banane ori ar putea printa 30 de foi. Adolescentii spun ca preturile sunt mari, iar cresterea reprezinta abia jumatate din costul unui mic dejun.

”Nu este o majorare mare, se putea si mai mult. -Vad ca ti-ai luat o cafea, cat ai platit pentru ea? -5 lei. Deci 15 lei ti-ar ajunge cam pentru… -3 cafele.”

”E putin. -Pe ce dai bani? -Xerox, iata chiar acum ma duc sa imi fac un proiect, pixuri, creioane, cand facem practica trebuie sa cumparam produse si se duc bani.”

“Mananc doua chifle si atat, e cam de ras. -. -Cat ar trebui sa fie bursa unui student la colegiu? -600, 700 de lei.”

Bursa de 600 sau 700 de lei la care viseaza elevii scolilor profesionale, studentii de la licenta o au deja in buzunare. Acestia, in functie de grad, iau 840, 715 sau 660 de lei. Astfel, dupa majorare vor primi in plus 40 – 35 sau 30 de lei.

“Este foarte putin 40 de lei, nu ajunge pentru trai.”

"E bine ca se fac schimbari in ce tine de studenti. Daca e sa vorbim de Danemarca, acolo sunt sume mari, de Romania iarasi sunt mai ridicate bursele.”

Aceasta tanara este studenta la limbi si literaturi straine. Sustine ca nu-i atat de usor sa fii printre primii, iar rasplata pentru asta e departe de a fi pe masura - o bursa de 650 de lei.

“E putin, as fi vrut mai mult. Macar 800 de lei sa fie bursa, sa inveti in zilele noastre nu e atat de usor. ”

Iar ca si in cazul celor din scolile profesionale, studentii numara pe degete ce pot face cu doar cateva zeci de lei in plus.

“Cu 40 de lei sa mananci ceva la cantina si gata, altceva nu-ti ajunge.”

”De la o mie si ceva sa porneasca o bursa medie, ca studentii sa aiba motivatie pentru a invata mai bine. 01:40-”O foaie este 50 de bani, pe saptamana la 30 de lei doar pe xerox.”

Cresterea se va aplica de la 1 ianuarie, iar autoritatile au alocat 12,5 milioane de lei. Documentul urmeaza sa fie supus votarii in aceasta saptamana la sedinta Executivului.