Ca sa dea jos kilogramele puse in ultima saptamana, orasenii au dat fuga la salile de fitness. De la sarmale, piftie si vin fiert, cei care tin la silueta au trecut la alergat si la ridicat greutati - VIDEO

Cei care s-au bucurat din plin de bunataturi isi petrec acum timpul in salile de fitnes pentru a scapa de kilogramele in plus.

“Repede, energic si efectiv. - Care este secretul energiei? - Zambetul, dispozitia si gandurile bune. ”

Revenirea este chinuitoare, spun multi dintre ei, dar, pentru un corp perfect in 2019 depun tot efortul necesar.

“Nu am mancat exagerat, masa era plina de bucate, dar nu imi place sa mananc prea mult”

Multi zic ca doar au gustat din bucatele de pe masa de sarbatoare, insa oricum au adaugat in greutate.

“Un kilogram , putin, dar oricum il dam jos.”

Femeile se invioreaza facand cardio, barbatii tragand de fiare.

“Am mancat foarte mult si acum incerc sa dau tot jos, grasimea macar sa o ard din meniu.”

“Multa carne, racituri, galuste, tot ca moldovenii.”

Vladimir Casap duce un mod sanatos de viata, face sport si se alimenteaza corect. Tanarul, cu aproape 14 mii de urmaritori pe Instagram ne-a spus ce inseamna o masa copioasa pentru el. In primul rand, fara alcool, pentru ca are calorii.

Vladimir CASAP: “In loc de produsele de baza, gen maioneza obisnuita, am folost maioneza slaba, am mancat mai multa salata, in loc de parjoale – snitel batut.”

Vladimir stie ce inseamna sa muncesti pentru fiecare muschi.

Vladimir CASAP“- Stiu ca a fost inchisa sala in aceasta perioada. - Da, dar un run in parc, mereu gasesti alternative.”

Daca este practicat incorect, sportul poate afecta articulatiile si musculatura. Nu uitati, diferenta o face, in primul rand - un regim alimentar echilibrat.