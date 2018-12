Ca sa poata supravietui in Moldova un om ar avea nevoie de cel putin 12 mii de lei pe luna. Nivelul minim de trai calculat de cateva organizatii straine: cifra este mai mare decat cea anuntata de Biroul National de Statistica - VIDEO

Cele cateva organizatiile straine au calculat salariul minim de trai in Moldova pentru o persoana care are la intretinere doi copii minori.

Salariul de trai in RM, 2018

Cos alimentar de consum/luna – 5 194 lei

Cheltuieli non-alimentare – 6 638 lei

Total – 11 833

Asadar, cosul alimentar ar fi de circa 5200 de lei pe luna. Pe langa mancare, persoana ar mai avea nevoie de inca 6600 de lei pentru alte cheltuieli non-alimentare.

Vitalie SPRINCEANA, SOCIOLOG PLATZFORMA: „Cheltuieli non alimentare inseamna sanatate, educatie, viata culturala, inclusiv, in conceptie larg de trai – pana la 10 procente cheltuieli neprevazute.”



In total, asta ar insemna aproape 12 mii de lei pe luna. Aceasta suma este de 6 ori mai mare decat minimul de existenta lunar, calculat de Biroul National de Statistica in baza indicilor stabiliti de Guvern.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: „In medie, 1895 de lei pe luna ar ajunge pentru o singura persoana ca sa supravietuiasca in Moldova. O spun cei de la statistica, care includ aici cheltuielile pentru intretinere, utilitati, dar si mancare. Acest lucru inseamna, ca un moldovean sa consume zilnic aproape 2400 de calorii.”



De ce cifra prezentata astazi de specialisti este mai mare? Pentru ca socoteala lor se refera la un meniu mai satios – de 3 mii de calorii, la care se mai adauga acele doua guri in plus ale copiilor. Realitatea la noi e departe de aceste cifre.

„1000 de euro undeva asa, traim la gazda, copii.”



„Eu am 1300. Nepotii ma mai ajuta si cu asta ne descurcam.”



„-Daca ati avea 12 mii de lei pe luna ce ati face? - Ce as face, as manca corect, m-as trata, as putea plati comunalele pe care nu le pot plati, copiii mi le platesc.”



Intrebati cum atunci supravietuiesc moldovenii in conditiile lefurilor proaste, sociologul ne-a explicat.



Vitalie SPRINCEANA, SOCIOLOG PLATZFORMA: „Aceste costuri sunt acoperite de migratie, in mediul rural – de munca agricola./Unii familii probabil nu ajung sa manance cele 3 mii de calorii.”



Prezentarea despre conceptul de salariu decent a fost facuta de Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova in parteneriat cu Clean Clothes Campaign si Platzforma.

Rezultatele vor fi folosite intr-o campanie de advocacy, care isi propune sa impuna un salariu de trai acceptabil pentru muncitorii din industria textila. Datele insa pot fi utilizate si in alte domenii, spun expertii.