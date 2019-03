Cainii vagabonzi din capitala ar fi prinsi in conditii inumane, raniti, iar unii dupa sterilizare dispar. Mai multi oraseni sustin ca au surprins asemenea scene si le-au postat pe Facebook - VIDEO

Maria este una dintre voluntarele de la centrul de sterilizare, care spune ca a gasit aceste cleste in drum spre Necropola. Ea sustine ca hingherii inca folosesc acest instrument pentru a prinde caini.

“In asa mod s-au il raneste s-au il omoara.”

In ultimele zile si internautii au postat pe retelele de socializare imagini in care hingherii apar cu clestele in maini. Responsabilii de la Regia Autosalubritate, care au in gestiune Centrul de Sterilizare, nu pot da asigurari ca animalele nu sunt in acest mod capturate.

Maria a luat astazi de la centrul de sterilizare un catel, care a fost muscat, si l-a dus la veterinar.

“Il duc sa se ingrijeasca.”

Mai multi voluntari sustin ca primaria nu asigura conditii potrivite pentru prinderea cainilor, iar la acest centru, unde raman dupa sterilizarea, nu este clar ce se intampla cu patrupezii, asa cum unii au disparut.

Karl LUGANOV, ONG “ASOCIATIA UMANA”: “Eu cred ca este problema.”

Pe de alta parte, responsabilii de la Autosalubritate spun ca sunt eutanasiati doar cainii grav bolnavi. Acestia sustin ca de multe ori, muncitorii nu stiu cum sa procedeze, asa cum unii oameni cer ca animalele sa fie prinse si duse din preajma blocurilor, iar altii se impotrivesc.

Astazi cativa voluntari au semnat o petitie prin care cer Regiei Autosalubritatea sa imbunatateasca conditiile de tratare a animalelor.

Roic GRIGORE, VICEDIRECTORUL REGIEI AUTOSALUBRITATE: “Lucram cu ce avem.”

La sfarsitul lunii februarie o femeie a fost muscata de un caine vagabond pe strada Haltei in timp ce mergea la lucru, iar responsabilii de la primarie au anuntat atunci ca vor prinde patrupezii din regiune si ii vor duce la un adapost specializat.

Centrul de sterilizare a fost deschis de municipalitate in decembrie anul trecut. Saptamana trecuta acolo au fost sterilizati 140 de caini, interventiile fiind facute de medici veterinari din Romania. Dupa procedura, animalele sunt lasate, din nou, in strada.