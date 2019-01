Calin Vieru isi descrie contracandidatii de pe circumscriptia 33: "Andrei Nastase nu are calitati de lider, Constantin Tutu e facator de minuni"

Calin VIERU, CANDIDAT INDEPENDENT CIRCUMSCRIPTIA NR 33, CHISINAU: „Sa incepem de la cei mai grei, de la domnul Nastase. As incepe cu vorba unui intelept, „cel ce lupta cu monstri sa aiba grija sa nu devina el unul”.

Am stima si respect fata de liderul PPDA, are si calitati bune, insa, eu nu l-as vedea pe dumnealui omul care este croit sa conduca o armata. Nu cred ca este dumnealui unul care va trece pe puntea de comanda, va lua directia, va ordona si va fi ascultat. Pe de alta parte dumnealui a facut declaratii anti-unioniste pe care eu nu le pot accepta. Pe langa asta, a mai jucat si o hora frateasca cu Dodon, cu Usatii, stim bine, exponentii lui Putin.

Domnul Constantin Tutu, dupa mine, un baiat de isprava, facator de minini, facator de drumuri. Deci, nu numai le-a facut, dar le-a si proiectat aceste drumuri netede si corecte de nu sare calului nici o potcoava. Am mers cu caruta si am verificat acest lucru. Un frumos act de caritate si filantropie, cred ca din banii mosteniti de la regele Mihai. Daca eu as avea banii care vin de la PD, as face din Bacioi un port, iar Chisinaul ar deveni o insula exotica.

Andrei Nastas, un nul, in cel mai bun caz, un multunache, dar totusi trebuie sa fim atenti.

Volosatii, un eminent dascal, un bun om al cetatii, un militar pentru cauza nationala. Pe ceilalti ii cunosc foarte prost."

Toti cei vizati in acuzatii au fost contactati de noi, dar nu au avut o replica. Pe circumscriptia nr 33, care cuprinde Bacioi, Codru, Durlesti, Sangera si Truseni mai este inregistrat si socialistul Vladimir Rosca.