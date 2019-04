Camerele de supraveghere a circulatiei rutiere: tentativa nr. 2 - ZDG.MD

In R. Moldova, urmeaza sa fie implementat un nou sistem automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere. Membrii guvernului au aprobat, printr-o hotarare, obiectivele si conditiile unui parteneriat public-privat in urma caruia va fi selectata o companie privata care va instala si va gestiona camere video si alte mijloace tehnice pentru monitorizarea traficului rutier pe traseele nationale. Intre timp, ancheta procurorilor in privinta persoanelor implicate in administrarea vechiului sistem de supraveghere a traficului rutier, functional o scurta perioada de timp in 2014-2015, bate pasul pe loc, toate cauzele penale fiind inca „in procedura”, scrie zdg.md