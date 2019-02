Camerele de supraveghere din sectiile de votare nu vor compromite secretul votului. O spun responsabilii de la Comisia Electorala Centrala - VIDEO

Cabinele de vot nu vor intra in vizorul camerelor de supraveghere din sectiile de votare, dupa cum prevede regulamentul aprobat de CEC. Totusi, cei de la Comisia Electorala Centrala spun ca instalarea acestora este o masura suplimentara de securitate, inclusiv impotriva fraudelor electorale.

Rodica SIRBU, PURTATOR DE CUVANT, CEC: „Imaginile nu vor fi transmise online, ci stocate pe un dispozitiv aparte, exclusiv In cazul unor eventuale litigii electorale, acestea vor putea fi utilizate In calitate de dovezi pentru examinarea Si solutionarea lor.”

Regulamentul prevede ca sistemul de inregistrare video nu va fi utilizat si in cazul celor care vor vota cu urna mobila. Ideea de a instala camere de supraveghere in sectile de votare a fost lansata in noiembrie, anul trecut, de Pavel Filip. Atunci premierul declara ca astfel va fi asigurata transparenta procesului de vot.

Opozitia, insa, nu a vazut cu ochi buni propunerea. 2300 de camere de supraveghere vor fi instalate in sectiile din tara in ziua scrutinului, iar pentru asta s-au alocat 12 milioane de lei. Totodata, pentru alegerile parlamentare si referendumul consultativ al democratilor vor fi tiparite aproximativ 12 milioane de buletine de vot, care vor fi tiparite pe hartie mata si se vor deosebi prin culoare.