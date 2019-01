Cand e vorba de deszapezire, ne impotmolim de-a binelea. Autoritatile spun ca atunci cand a nins, cel putin opt autospeciale pe zi se defectau si niciuna nu reusea sa parcurga traseul stabilit - VIDEO

Zapada care a acoperit capitala joi si vineri a fost o grea incercare pentru drumarii din capitala care au in dotare tehnica veche si insuficienta. Doua masini Exdrupo, au fost surprinse pe strada, rupte in doua sub greutatea nisipului.

Adrian BOLDURESCU, SEFUL REFIEI “EXDRUPO”: „Gradul de uzura e inalt, cedeaza cele mai importante detalii. Cele doua autospeciale au fost dezasamblate si au fost incluse in sector de mentenanta.”

Unele autospeciale sunt atat de uzate, incat seful Exdrupo nu a putut sa ne explice clar daca acestea mai pot fi reparate.

Adrian BOLDURESCU, SEFUL REFIEI “EXDRUPO”: „O sa facem maxim sa fie fuctionale, am fi vrut sa avem autospeciale noi cum au avut si alte intreprinderi municipale.”

Si asa cum anul trecut licitatiile pentru procurarea a 10 autospeciale au esuat, acestea ar putea sa apara pe strazile din capitala tocmai la iarna viitoare.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: „Vom lua decizia cu colegii ce fel de utilaje de dezapezire trebie sa cumparam pentru ca Exdrupo necesita atat utilaje grele cat si mai flexibile sa intervina.”

Primarul interimar spune ca, totusi, se putea mai bine chiar si cu tehnica veche. Cat a nins, Codreanu a tot postat fotografii cu muncitorii pe retelele de socializare in care declara ca se lucreaza.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPIATLEI: „Eu am anumite rezerve, stiu ca se putea si mai bine. Vom depune effort. Pe viitor vom fi atenti la anumite segmente de drum, inclusiv acolo unde eu personal am impins 30 de masini.”

Dupa ce primaria a cerut ajutorul Guvernului, sapte utilaje ale Administratiei de Stat a Drumurilor au intervenit pe strazile din capitala.

Totodata, autoritatile au venit cu avertizari in adresa agentilor economici care inca nu si-au curatat teritoriile din preajma institutiilor.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: „Va ninge cu amenzi. Asta desi chiar la usa primariei este greu sa ajungi. In fata cladirii trotuarul este acoperit de gheata, iar de dimineata nu era presarat material antiderapant.”