Candidata Partidului Sor pe circumscriptia din SUA si Canada promite curse transantlatice. Rodica Rusu spune ca aeroportul Chisinau va fi renovat asa incat aeronave de mare capacitate sa poata ateriza - VIDEO

Rodica RUSU, CANDIDATA PARTIDULUI SOR, CIRCUMSCRIPTIA NR 51: ”Pana la finele anului 2019, pentru ca lucrez in domeniu, se planifica finalizarea pistei de baza, iar pista de baza sa poata primi inclusiv aeronave de capacitati mari care efectueaza zboruri transatlantice.”

In martie anul trecut, Guvernul anunta ca va incepe negocierile cu executivul american pentru a face acest lucru posibil si chiar a aprobat proiectul unui astfel de acord bilateral. Iar cateva luni mai tarziu, noii proprietari ai companiei Air Moldova, privatizata in toamna lui 2018 mentionau ca vor deschide curse peste ocean din 2021.

Astazi, Rodoca Rusu ne-a spus ca l-a cunoscut pe Ilan Sor vara trecuta, la interviul de angajare la Avia Invest, companie care a luat in concesiune aeroportul Chisinau, presedintele consiliului de administratie al acesteia fiind primarul degrevat de Orhei.

Rodica RUSU, CANDIDATA PARTIDULUI SOR, CIRCUMSCRIPTIA NR 51: “Mi se pare foarte corect ca interviul sa fie facut nu doar de departamentul resurse umane, dar sa vorbesti si cu directorul companiei.”

Intrebata despre ce va face ca beneficiarii furtului miliardului sa fie trasi la raspundere, candidata Partidului Sor spune ca primul pas in elucidarea acestui caz a fost facut chiar de liderul formatiunii din care face parte.

Rodica RUSU, CANDIDATA PARTIDULUI SOR, CIRCUMSCRIPTIA NR 51: “Mie mi se pare ca liderul partidului a facut mult si face in continuare pentru a trage la raspundere pe cei care au participat in furtul miliardului.Eu am sa iti dau un simplu exemplu, nu cred ca exista un om de afaceri care a divulgat informatii si a fost sincer in acele anchete ca sa aflam adevarul.”

Ilan Sor a fost condamnat de prima instanta in dosarul furtului miliardului, insa pana la o decizie definitiva a Curtii de Apel Cahul, acesta este in libertate si candideaza pentru parlamentare.

Pe circumscriptia numarul 51 mai sunt inscrisi: candidatul blocului ACUM, Dumitru Alaiba, socialistul Gaik Vartanian, democratul Ghenadie Morosanu si independentii - Alexandrin Patron, Petru Neaga, Gheorghi Grozav, Valentin Ganea, Oleg Banzar, Roman Palancica si Anna Vasilachi, Viorel Savva si Valeriu Ghiletchi.