Candidatul Andrei Nastas, clona liderului platformei DA, a degrevat din functia pe care o ocupa in Ministerul de Interne. Ce spun colegii despre acesta - VIDEO

Candidatul Andrei Nastas, clona liderului platformei DA, a degrevat din functia pe care o ocupa in Ministerul de Interne. Am incercat ieri sa-l gasim ca sa discutam despre inscrierea sa in cursa electorala in aceeasi circumscriptie cu Nastase, dar nu l-am gasit la locul de munca. Colegii barbatului au spus ca nu ne pot da numarul lui de telefon.