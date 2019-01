Candidatul blocului ACUM pentru Nisporeni cere ca Vlad Plahotniuc sa fie scos din cursa. Ion Terguta afirma ca liderul PD a admis o serie de incalcari grave la colectarea semnaturilor si arata cu degetul la un video care ar dovedi asta - VIDEO

Reprezentatii ACUM fac referire la un video postat de PD cu secvente de la un forum de partid din Nisporeni. Acolo ar fi fost colectate semnaturile pentru listele de subscriptie ale lui Vlad Plahotniuc si ar fi fost incalcat Codul Electoral, spun acestia.

Asta pentru ca tot procesul ar fi fost facut de operatori intr-un birou, iar oamenii au stat in rand cu buletinele si doar au semnat.

Sergiu LITVINENCO, JURIST, MEMBRU ACUM: “Este vorba de complentarea cu aceasi mana, de catre una si aceeasi persoana, sustinatorii doar semneaza, prin urmare consideram, incalcarea articulului sapte.”

O alta incalcare ar fi ca in liste ar fi si semnaturi ale persoanelor din alte localitati, spun cei de la ACUM.

Sergiu LITVINENCO, JURIST, MEMBRU ACUM: “Obersvati sunt locuitori din diferite sate si primarii, Varzaresti, Iurceni, inclusiv orasul Nisporeni.”

Acestia mai spun ca din video se observa ca semnaturile nu sunt colectate in prezenta grupului de initiativa asa cum prevede legea. Concurentul Ion Terguta, a depus o contestatie la CEC si a cerut scoaterea lui Vlad Plahotniuc de pe circumscriptia de la Nisporeni.

Ion TERGUTA, CANDIDATUL BLOCULUI ACUM PE CIRCUMSCRIPTIA DE LA NISPORENI: “Sfideaza toate legile si bunul simt, nimeni nici un concurent din RM nu a fost asa de previligiat cum Vlad Plahotniuc in RM.”

Totodata, reprezentantii ACUM se plang ca lor le-au fost anulate mai multe semnaturi din motive neintemeiate. Acuzatii vin si la adresa presedintelui Consiliului Electoral din Nisporeni, care ar fi inchis ochii la incalcarile comise, spune Terguta.

Ion TERGUTA, CANDIDATUL BLOCULUI ACUM PE CIRCUMSCRIPTIA DE LA NISPORENI: “Se pare ca exista complicitate evidenta in acest consiliu si PD. Vreau sa ni se explice cum in urma unor asenemea actiunii sa ramai in cursa.”

Presedintele Consiuliului de Circumscriptie Nisporeni considera ca acestea ar fi niste aberatii pentru ca decizia a fost luata dupa studierea minutioasa a dosarului.

Ana BUHNEA, PRESEDINTELE CECEU, NISPORENI:“din cele 790 de semnaturi 16 nu erau valide, insa verificam pana la 500.”

Iar purtatorul de cuvant al Partidului Democrat spune ca ACUM inventeaza acuzatii la adresa celor mai puternici concurenti.

Comisia Electorale Centrale ne-a anuntat ca va examina contestia ACUM dupa care va veni cu un raspuns.