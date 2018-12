Candu a anuntat cand pleaca deputatii in vacanta

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENTULUI: „Vineri, 14 decembrie, se va inchia sesiunea de toamana a acestui an. Vom reveni la inceputul februarie si vom incepe sesiunea de primavara. Il vom invita pe prim-ministru cu echipa sa cu un raport. Vom incerca sa nu ne regasim in Parlament in perioada electorala.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENTULUI: "Singurii partenerii cu care am putea sa facem alianta ii vad pe blocul ACUM. Cel putin ei pretind ca sunt pro-europeni."

Parlamentul din Moldova se intruneste in doua sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primavara incepe in luna februarie si nu poate depasi sfarsitul lunii iulie. Sesiunea de toamna incepe in luna septembrie si nu poate depasi sfarsitul lunii decembrie.