Candu schimba macazul in privinta certificatului de integritate. A afirmat ca documentul a fost introdus pentru ca persoane ca Ilan Sor sa nu poata candida la parlamentare, acum el sustine ca nu a spus asa ceva - VIDEO

Andrian CANDU, VICEPRESEDINTE PD: "Eu am spus altfel domnisoara. Bariera pentru inregistrarea candidatilor."

Am insistat sa aflam cum vede acum Candu lucrurile.

Condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, primarul de Orhei a primit certificatul de integritate fara niciun fel de mentiune si s-a inregistrat fara probleme in cursa electorala.

El candideaza pe circumscriptia de la Orhei si este primul pe lista partidului care-i poarta numele. In schimb, in actul lui Victor Bogatico, membru al Partidului Nostru si primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo, este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

Ilan Sor a fost gasit vinovat in dosarul fraudelor de la BEM. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul. De atunci sedintele de judecata au fost amanate de mai multe ori, ceea ce i-a facut pe expertii Centrului de Resurse Juridice sa afirme ca poate fi vorba despre un caz de justitie selectiva.