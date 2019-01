Capitala s-a dezmortit. Serviciile de la primarie au intervenit pe parcursul noptii asa ca dimineata mai toate drumurile principale din oras erau circulabile. Situatia este mai proasta insa in curti si pe strazile adiacente- VIDEO

Pe parcursul noptii, drumarii au intervenit cu 60 de autospeciale la deszapezirea strazilor din capitala, iar spre dimineata altele 18 au imprastiat material antiderapant.

Un trecator a surprins astazi inca o autospeciala de imprastiat nisip, care parca s-a rupt la mijloc, fiind a doua in ultima saptamana. Chiar daca Regia locativ-comunala a anuntat ca 36 de utilaje si 350 de muncitori au fost scosi pentru curatarea statiilor si trotuarelor, se pare ca acestea nu prea au facut fata.

“Am cazut chiar acum. Era teracota inaintea statiei. -Alunecoasa? -Da. Pe unde merge lumea nu e curat. Cam murdare.”

“Foarte greu, nu e curatat. Dimineata in general puteai sa cazi si sa te traumezi.”

Asa ca astazi la spitalul de urgenta, oamenii care s-au ales cu traumatisme dupa ce au cazut pe gheata, au facut coada.

“Mergeam pe drum, zapada mare sub picioare in Vatra. Ieri nu s-a curatat. Am facut fractura la degetele la picior si mana. Durerile sunt mari.”

Iar acest tanar a cazut atat de rau incat nu-si mai putea indrepta corpul.

“M-am impiedicat si am cazut. -Era ghetus? -Da, am facut reghen si vedem. -Nici nu poti sa te dezdoi? -Nu.”

“Am cazut jos o data deja. -Este dificil? -Acum da, dar cred ca voi incepe sa ma obisnuiesc.”

Mamele cu copiii mici au tras azi de carucioare ca la sala de forta.

“E greu cand traversam drumul.”

Maria a revenit acasa pentru cateva zile din Italia, acolo unde e stabilita cu traiul. Spune ca i-a fost tare greu sa iasa cu automobilul din curte.

“E foarte murdar, asta nu e curatenie. Nu e comod, nu s-a curatat, nu s-a facut nimic. Trei zile suntem si trei zile probleme.-”Acolo e foarte curat. Nu reuseste sa se astearna ninsoarea ca toate masinile opereaza. -Iar pe trotuar nici pomina de zapada? -Nici pomina, e ca in casa.”

Acoperisurile a zeci de blocuri de pe strada Pietrarilor din cartierul Telecentru al capitalei, si-au facut cusme din zapada care azi dimineata stateau gata sa cada. Pe langa asta la stresini s-au format si turturi de zeci de cm.

“E periculos, aici sunt si oameni nevazatori. Ar putea sa cada In cap.”

“-Ai obsrvat pe unde treci? Daca te uiti in sus ce vezi? -Turturi, nici nu am observat. E periculos.”

Pe alocuri au intervenit muncitorii de la directia locativ-comunala. Intr-o curte acestia dadeau jos turturii cu o lopata.

Galiana CAZACU, MANAGER FONDUL LOCATIV NR. 12: “Am facut o verificare pe sector. Am solicitat Directia Locativ comunala sa ne ajute cu autospeciala. Este un instrument care e mai usor. A ales-o pe asta.”

Locuitorii capitalei sunt inspaimantati de gandul ca toata zapada va incepe sa se topeasca la un moment dat.

”O sa fie dezastru ca mai mereu. Suntem obisnuiti cu de toate.”

”Murdarie va fi. Trebuie oamenii sa iasa si sa curete fiecare cate putin.”

Pentru deszapezirea drumurilor in fiecare sector al municipiul Chisinau au fost create echipe mixte, din care fac parte colaboratorii Ministerului Economiei si Infrastructurii, Administratiei de Stat a Drumurilor, Inspectoratului National de Patrulare, politiei capitalei si Departamentului Trupelor de Carabinieri.