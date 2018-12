Chisinaul s-a transformat intr-un mare targ de brazi. Moldsilva si-a scos la vanzare pomii in diferite sectoare ale capitalei. Trecatorii spun ca brazii sunt de admirat, dar preturile - nu prea - VIDEO

Dupa ce au crescut mari si frumosi, brazii au fost taiati si scosi la vanzare. Odata ce acestia au umplut strazile, orasul a inceput sa miroase parca mai mult a sarbatoare. Comerciantii au pomi de Craciun pentru toate gusturile.

"Brazii sunt de pe loc moldovenesti, sunt putin mai ieftini. Oamenii au de unde alege, concurenti sunt."

"Nu prea este lume, poate pe 25 de Craciun o sa se vand cel mai bine."

Desi brazi sunt multi, cumparatori - nu prea. Vamzatorii sprea, totusi, ca pana la sarbatori vor reusi sa trimita toti pomii in casele oamenilor.

"In fiecare an vindeam, iar pe data de 31 la ora 12 ziua nu mai aveam nimic."

Cei care nu vor sa arunce bradul dupa ce ii scot ghirlandele, pot alege unul cu radacina, asa incat duipa sarbatori sa-l poata sadi in curte.

Cei mai multi brazi sunt cumparati acum pentru a fi instalati in oficii sau gradinite.

"Am ales bradul pentru copii de la gradinita, unul natural ca sa miroase bine in grupa. Pentru ca copii sa simta atmosfera de sarbatori. Preturile vin de la 150 de lei pana la 400."

"Nu in fiecare an cmpar brad, doar anul acesta pentru ca am avut ocazia."

"Pentru oficiu luam un brad, pomii adusi costa mai scump decat cei crescuti la noi. Insa sunt mai frumosi."

Multi au trecut doar cu vazutul. Preturile le-au taiat din avantul de a-si aduce acasa un brad.

"As dori unul de acesta ca sa fie miros frumos in casa. Eu in fiecare an imi cumparam, dar acum sunt scumpi."

"Pensia doar pentru asta imi ajunge, trebuie sa ma gandesc, inca nu am cumparat."

In acest an, Agentia Moldsilva a scos in vanzare 64 de mii de pomi pentru sarbatorile de iarna.