Carabinierii din capitala au decis sa le faca sarbatorile mai frumoase mai multor copii. Au umplut un microbuz cu daruri si au mers sa le duca la un orfelinat din Ceadar Lunga si la o familie numeroasa din Basarabeasca - VIDEO

„Buna ziua baieti. - Buna ziua.”

Copiii de la orfelinatul din Ceadar Lunga, au gasit astazi la poarta un microbus plin cu daruri. Iar in doar cateva minute, carabienierii au pus cadourile sub brad.

„Multumim”

Carabinierii au fost rasplatiti de copii cu zambete si multumiri. Primesc cadouri foarte rar, asa ca despachetarea acestora a fost emotionanta.

„Noua ne place foarte mult. Ce ti-a placut? -Ca ati venit.”

„Pentru noi a fost neasteptat, ca aveti grija de noi si sunt oameni care vin si ne daruiesc putina caldura.”

„Gustoase. Unde vei sarbatori revelionul? - Aici. Cu prietenii? - Da.”

Inafara de dulciuri, picii au primit hainute si un televizor. Cei 51 de copii, plasati acolo ne-au spus ca ard de nerabdare sa priveasca desene animate si filme de Craciun.

Mariana TARZA, DIRECTOR INTERIMAR INTERINATUL CEADAR LUNGA: „Sunt necesare aceste lucruri pentru ca am avut reparatie.”

Misiunea carabinierilor nu s-a incheiat aici. Acestia au mers si in satul Iordonavca din Basarabeasca, pentru a bucura o familie cu 6 copii. Si pentru ca stiau de vizita carabinierilor, cei mici au pregatit colinde si poezii.

Dupa care s-au napustit asupra dulciurilor primite in dar.

Asa cum in curand in familie va aparea si cel de-al saptelea copil, iar rufe de spalat vor fi cu duiumul, carabinierii au adus o masina de spalat si un blender, care le lipseau in gospodarie. Ion spune ca salariul pe care il primeste lucrand in calitate de pompier si indemnizatiile pentru copii, nu le ajunge pentru a face fata cheltuielilor.

Ion PLATON, POMPIER: „Noi sa cumparam ceva, cumparam pentru copii, pentru ca sa nu umble hainele rupte si incaltamintea rupta. Ce salariu aveti? -5 mii. Cineva crede ca ajunge, dar nu e asa.”

Carbinierii spun ca au pus mama de la mana pentru a cumpara darurile si au adunat in total 20 de mii de lei.

Ion ARMANU, SEF LECOTINENT AL SECTIEI EDUCATIE SI PROTECTIE SOCIALA: „Am acordat ajutor unei familii din nordul republici si la ziua de azi la familie din Basarabeasca, unde am aflat ca ambii sotii au activat in cadrul trupei de carabinieri. La fel de agajati nostri, au fost donate bunuri, richizite scolare.”